Terni, tanti al Gazzoli per il concerto benefico a favore Aism – La fotogallery

«Non siamo malati. Ma persone con la sclerosi multipla. È più semplice». La frase è di Alessandro Marsili, presidente del coordinamento regionale Aism, ed è arrivata a pochi minuti dall’inizio del concerto benefico organizzato da Tapojärvi Italia a palazzo Gazzoli: circa 180 i biglietti venduti per l’esibizione di Alessandro Carbonare, David Romano, Mario Montore e Andrea Puccetti dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma in ‘Musica e parole – Da Morricone a Stravinskij’. Incasso tutto per l’associazione e buon riscontro di pubblico: «In Umbria ci sono 2 mila persone che hanno bisogno di un sorriso ed un abbraccio», ha poi aggiunto sul tema Anita Rondoni, responsabile della sezione ternana di Aism. Presenti per l’occasione il sindaco Leonardo Latini e il direttore di stabilimento di Ast-Arvedi Dimitri Menecali. Ad introdurre l’iniziativa ci ha pensato Emanuela Gubbiotti, sempre della società finlandese.

Condividi questo articolo su