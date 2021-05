Terni, Tac ‘sospese’: «Costretta ad andare a Terontola per farla»

di Fra.Tor.

Proseguono, purtroppo le segnalazioni da parte dei cittadini umbri sui disagi nelle prenotazioni di esami medici. Questa volta a contattare umbriaOn è la signora Valdea, da pochi mesi pensionata e che ha esigenza di effettuare una Tac a Terni.

Nessun appuntamento disponibile per una Tac

«Ho da tempo molti problemi di cervicale, dolori alla schiena e forti mal di testa. Per capire da cosa possa dipendere tutto questo, mi sono rivolta alla Usl Umbria 2 per richiedere un appuntamento per effettuare una Tac. La risposta purtroppo è stata sconcertante: è tutto ancora sospeso e non ci sono appuntamenti disponibili. Costringendomi, così, a rivolgermi ad un centro privato dove come minimo mi avrebbero chiesto 130 euro per effettuare questo tipo di servizio».

I disagi per la popolazione

Come spiegato la signora è da poco pensionata: «Come posso spendere una cifra del genere? Fortunatamente sono entrata in contatto con un centro convenzionato a Terontola (Arezzo), dove posso effettuare una Tac pagando solamente il ticket. Ma mi domando: in Umbria, se una persona non ha la possibilità di pagare per degli esami è costretto a rinunciare? Qui se non hai possibilità economiche non puoi curarti? Chi governa la nostra Regione le sa tutte queste cose? Credo proprio di sì, ma non mi sembra stiano facendo nulla per evitare tali disagi alla popolazione che ha bisogno di cure».