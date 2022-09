Terni: tampona bus alla fermata. Anziano in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica in via Gabelletta, a Terni, dove un uomo di 80 anni al volante della propria autovettura, ha tamponato un autobus urbano di BusItalia che aveva accostato alla fermata per far scendere delle persone. Il conducente dell’auto è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni, con loro anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia del tratto stradale interessato dal sinistro.

