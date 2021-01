Terni, tampona donna incinta e poi fugge: «Chi ha visto, mi aiuti»

L’appello viaggia via Facebook ed è relativo ad un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 12.45 del 30 dicembre scorso, nei pressi dell’ufficio postale di viale Trento a Terni. Una giovane, peraltro all’ottavo mese di gravidanza, al volante di una Fiat Panda di colore bianco, è stata tamponata violentemente da una Fiat Multipla grigia. Secondo quanto riferito via social dalla stessa ragazza tamponata, il/la conducente della Multipla è poi fuggito/a dalla scena, evitando di sincerarsi delle sue condizioni e qundi di mettersi a disposizione per i normali rilievi. Da qui l’appello, con la richiesta, a chiunque abbia assistito alla scena, di mettersi in contatto con lei. La stessa giovane, anche in relazione al suo stato, è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per gli accertamenti del caso.

