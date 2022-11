Incidente stradale nella prima serata di lunedì in viale Prati – ponte Allende – in direzione centro. Si tratta di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 – che, si apprende, hanno trasportato in ospedale la conducente dell’auto di mezzo – e gli agenti della polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Con loro anche gli operatori di Area Sicura per la pulizia del tratto stradale interessato dal sinistro.

