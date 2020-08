Terni, tamponamento a tre: bimba soccorsa

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì in via del Rivo – nella zona di Campitello – a Terni. Coinvolte tre autovetture in un tamponamento a catena che ha portato all’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Terni, della polizia Locale e degli operatori del 118. Quest’ultimi hanno soccorso una bambina e la madre – a bordo di uno dei tre mezzi coinvolti – per accertarsi delle loro condizioni che, comunque, non desterebbero preoccupazione. Viabilità congestionata a causa del sinsitro che ha richiesto le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, con il traffico gestito dagli agenti municipali.

Condividi questo articolo su