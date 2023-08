Terni: tamponamento in viale Trento. Donna e bimba soccorse dal 118

LE FOTO

Incidente stradale venerdì mattina intorno alle ore 10 in viale Trento, a Terni. Si è trattato di un tamponamento fra due autovetture, in particolare una Fiat Punto condotta da un 85enne ternano (F.R. le sue iniziali) è finita contro una Opel con a bordo una donna (E.N.) e una bambina. Quest’ultime sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate a scopo precauzionale, per gli accertamenti e le cure del caso, all’ospedale ‘Santa Maria’. Illeso l’anziano. Sul posto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni mentre la pulizia della carreggiata è stata eseguita dagli operatori di Area Sicura.