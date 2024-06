Terni, Tapojärvi: novità sui punti di emissione

di S.F.

Tapojärvi Italia srl e l’Autorizzazione integrata ambientale – l’originaria è del 5 novembre 2019 -, altra modifica non sostanziale presentata e approvata dalla Regione Umbria. Il via libera arriva a quasi due mesi dall’acquisizione e riguarda in particolar modo due punti di emissione: le novità riguardano il punto E9 e l’E10New. La ragione? Il primo viene ripristinato e già nel 2020 era stato autorizzato con una specifica determina dirigenziale, il secondo ha come oggetto una sostituzione del sistema di abbattimento da ‘filtro a cartucce orizzontali’ a ‘filtro a maniche’. C’è dunque l’aggiornamento dell’Aia con firma del dirigente Michele Cenci.