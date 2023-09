Terni, trattamento scorie Tapojärvi: via libera dalla Regione per modifica Aia

di S.F.

In questi giorni se ne è parlato molto per via della bagarre mediatica tra il Comune di Terni e la Usl Umbria 2. Si parla dell’Autorizzazione integrata ambientale della Tapojärvi Italia – l’originaria è del 5 novembre 2019 – e la richiesta di modifica non sostanziale per il nuovo sistema del trattamento scorie che, come noto, è stato sviluppato nel corso degli ultimi anni: c’è la chiusura della procedura in seguito alla conferenza di servizi di martedì. C’è la valutazione favorevole della Regione dopo i vari approfondimenti.

L’AGGIORNAMENTO DEL SETTEMBRE 2022: RAMPA E RAFFREDDAMENTO

LA SVOLTA END OF WASTE