di S.F.

Modifica delle tariffe sul canone patrimoniale di concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico, prime conseguenze fattive a Terni in seguito a quanto deciso lo scorso 27 febbraio. Il dirigente ad interim dell’ufficio unico delle entrate, Claudio Carbone, ha firmato l’atto per i primi rimborsi.

FEBBRAIO-MARZO 2025, IL ‘TAGLIO’ DEL CANONE: A BILANCIO VALE 420 MILA EURO

Motivo? C’è chi ha fatto dei versamenti ad inizio anno e ora, con gli sgravi deliberati, è stata fatta richiesta per riavere indietro ciò che non era dovuto. Verifiche in combo Ica-Comune: formalmente si fa riferimento a ‘somme erroneamente versate al Comune’ nel corso del 2025 da parte di pubblici esercizi.

Per ora a prendere soldi sono in sette – chiaramente l’elenco sarà in aggiornamento nel corso delle prossime settimane – per un totale messo nero su bianco di poco superiore ai 2.100 euro.