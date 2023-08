Terni, ok a nuova stazione Tim/Vodafone in viale Curio Dentato

di S.F.

Tim, Vodafone e nuovi impianti per la telecomunicazione a Terni. Non c’è solo la novità legata a strada Madonna del Monumento (zona cimitero) su questo fronte: il Comune ha dato il via libera anche ad una seconda installazione, questa volta riguardante un’area più vicina al centro cittadino. C’è la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria dopo l’input lanciato da Inwit, Tim e Vodafone.

IL VIA LIBERA PER LA ZONA DEL CIMITERO

La richiesta

L’iter tecnico è lo stesso di sempre. L’istanza è stata presentata in avvio di luglio con l’obiettivo di avere l’ok in conferenza di servizi per l’autorizzazione all’installazione: in questa circostanza si parla di un impianto con potenza in singola antenna superiore a 20 watt, utile per una stazione radio base in coubicazione Tim e Vodafone. Coinvolti nel procedimento Arpa Umbria, direzione ambiente, Usl Umbria 2 e ufficio Suape del Comune.

Dove

Nell’atto è specificato anche il punto interessato, vale a dire la particella 75 in viale Curio Dentato al civico 14. Proprio di fronte alla rotatoria a fianco di piazzale della Rivoluzione Francese. Tra le prescrizioni prevista c’è quella legata al fatto che i lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della determinazione e completati entro quattro. C’è la firma ‘positiva’ del dirigente all’urbanistica Claudio Bedini.