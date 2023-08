Terni, zona cimitero: ok a nuovo impianto da oltre 20 watt per Vodafone e Tim

di S.F.

L’installazione di un impianto di telecomunicazione con potenza singola superiore a 20 watt. Questo l’obiettivo dell’istanza presentata al Comune di Terni per un’attività da insediare in strada Madonna del Monumento, in una particella non distante dall’ingresso principale: il dirigente all’urbanistica, l’architetto Claudio Bedini, ha firmato giovedì la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria. Si parla nel dettaglio di una stazione radio base in coubicazione Tim e Vodafone.

GENNAIO 2022, IL VIA LIBERA PER L’ANTENNA ILIAD

Via libera

L’intervento prevede in primis un’area apparati a terra da 7×7 metri. Poi all’interno ci sarà un palo poligonale metallico per antenne e parabole. Poi moduli radio in quota, cavi di collegamento, armadi elettici e di messa a terra. Il procedimento è stato formalmente avviato il 7 luglio con il coinvolgimento di Arpa Umbria, Suape, Usl Umbria 2 e direzione ambiente del Comune: quest’ultime due non si sono espresse, mentre l’Agenzia regionale protezione ambientale ha dato parere favorevole purché «sia contestualmente disattivato il sistema carrelato provvisorio». Movimenti in vista in zona. Già nel 2021 strada Madonna del Monumento fu scelta da Iliad per il proprio impianto.