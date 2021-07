Terni, area Usl 2 viale Trieste: affidato appalto per restyling

di S.F.

Ci è voluto oltre un anno di tempo – la determina a contrarre è del 4 maggio 2020 – ma pian piano ci si è arrivati. La Usl Umbria 2 ha affidato l’appalto per l’incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione della palazzina di viale Trieste 46, non lontano dall’ospedale Santa Maria di Terni. Cinque gli operatori economici invitati, alla fine a spuntarla è un raggruppamento temporaneo di professionisti ternano.

L’aggiudicazione e la necessità



Il lavoro è in mano – per ora l’aggiudicazione non è efficace, lo sarà a stretto giro – al capogruppo Ea Group srl con l’ingegnere Giovanni Moscato, l’Aps srl e la giovane professionista Federica Perugini, anche lei ingegnere. Per loro il via libera è arrivato per un importo contrattuale di poco inferiore ai 47 mila euro con un ribasso offerto del 53,339% rispetto alla base di gara di quasi 100 mila. «Nel distretto di Terni – aveva specificato l’azienda sanitaria locale nel lanciare l’avviso – attualmente il dipartimento delle dipendenze è situato presso una struttura condotta in locazione, porzione del complesso immobiliare che ospita anche la sede legale sita in Terni, viale Bramante, 11; invero, la sede del servizio in argomento, originariamente ubicata in viale Trieste n. 46/c, necessita, oramai da tempo, di lavori di ristrutturazione complessiva».

Il lavoro

Le soluzioni progettuali proposte riguardano in particolar modo l’adeguamento dell’intero corpo di fabbrica alle normative antisismiche e l’efficientamento energetico. La commissione che si è occupata della valutazione delle offerte è composta da Francesco Silvani, Giorgio Pincanelli e Nicolai Federiconi. La cifra per la realizzazione dell’intervento in questione è invece stimato in 620 mila euro, 343 dei quali per le opere di ristrutturazione. Gli altri soggetti invitati per la procedura sono stati la Techproject di Roma, il Team Project di Val Brembilla (Bergamo), lo Studio tecnico associato Paganelli di Terni e l’Rtp Bergonzi-Castori-Bisonni-Fredduzzi di Terni.