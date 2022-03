Terni: tenta di scippare donna sotto palazzo Spada

Tentativo di scippo ‘a vuoto’, quello compiuto poco dopo le ore 11 sotto palazzo Spada a Terni, da un soggetto che – in sella ad una bici – ha tentato di strappare la borsa che una donna di nazionalità straniera, di circa 70 anni di età, aveva con sé. Quest’ultima ha resistito, tuttavia, al tentativo e il soggetto, nel desistere e quindi fuggire dalla scena, è anche caduto, probabilmente in seguito al tentativo di fermarlo messo in atto da un uomo che ha assistito alla scena. Sul posto si è portata la polizia Locale di Terni per gli accertamenti e le indagini del caso: l’autore del tentativo di scippo potrebbe essere un uomo di nazionalità italiana, già noto alle cronache locali ma il lavoro degli agenti va avanti per comprendere con precisione di chi si tratti e ‘cristallizzare’ tutti gli elementi possibili ai fini dell’indagine. Anche attraverso le telecamere presenti in zona. La vittima non ha fortunatamente riportato lesioni.

