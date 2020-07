Terni, tenta furto in villa a borgo Bovio: scoperto e denunciato

Stava cercando di forzare la porta d’ingresso di una villa in zona borgo Bovio, colpendo le doghe in legno con una zappa in ferro sprovvista di manico, ma è stato fermato dagli agenti della squadra Volante di Terni. Il fatto è accaduto nella prima serata di martedì, intorno alle ore 19.20, quando la pattuglia è arrivata sul posto dopo essere stata allertata da una chiamata al 113. Il soggetto, un romeno di 45 anni residente a Terni e incensurato, una volta scoperto ha consegnato spontaneamente la zappa che è stata poi sequestrata. Scontata la denuncia per tentato furto in abitazione.

