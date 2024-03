Terni, terza ‘spaccata’ in una settimana in corso Vecchio: «Non ce la faccio più»

di S.F.

L’impianto privato è stato installato ma, purtroppo per il gestore, la situazione non è cambiata. Ed ecco che nella notte tra venerdì e sabato – a 00.26 – si è registrata la terza ‘spaccata’ nello stesso negozio nel giro di una settimana: il non gradito record di marzo per furti subiti difficilmente non sarà di ‘Ci Senti’, nella parte finale di corso Vecchio. L’allarme con tanto di attivazione del nebbiogeno anti furto è subito scattato ma, all’arrivo degli agenti di polizia, l’autore era già andato in fuga. «Non ce la faccio più», lo sfogo del titolare, già alle prese con quanto accaduto nei giorni scorsi. Certo è che la situazione da queste parti è in peggioramento.