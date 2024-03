Terni, furti senza sosta in centro: ladri in azione anche in corso Vecchio

di S.F.

Non si ferma l’ondata di furti che, nelle ultime settimane, hanno interessato diverse attività del centro cittadino. Lunedì mattina l’amara scoperta anche per ‘Ci Senti’, l’esercizio commerciale che si trova nella parte finale – lato piazza Buozzi – di corso Vecchio: un inizio settimana da incubo per il titolare, Eriberto, che ora lancia un campanello d’allarme.

COMMERCIO SOTTO TIRO IN CENTRO

La scoperta

È lui, così come altri colleghi nelle scorse settimane, a lanciare l’sos: «Quando è arrivata la collaboratrice del negozio, lunedì mattina, ha trovato la porta rovinata. L’avevano forzata per entrare e ce ne siamo accorti oggi perché noi chiudiamo il venerdì sera e riapriamo in avvio di settimana. Hanno preso – racconta il gestore – tutti i soldi che erano in cassa». In azione c’è la polizia di Stato. C’è un fatto che non aiuta: «Non ci sono videocamere per la sorveglianza, rendendo la vita più facile ai malintenzionati. Dovrò a questo punto pensare di tutelarmi onde evitare di ritrovarmi in queste condizioni e auspicherei che venga presa in considerazione l’opportunità di installare delle videocamere anche in questo territorio come deterrente per questi episodi incresciosi per le attività».