Terni-Todi, studenti ancora a piedi. «Autobus troppo vecchio, sostituirlo»

Ennesimo disservizio sulla linea del trasporto pubblico Terni-Todi, operata da BusItalia. Sabato mattina la ventina di studenti ternani che quotidianamente la frequenta per raggiungere l’istituto agrario Ciuffelli ha atteso invano il passaggio dell’autobus 620/, previsto alle 7 a piazza della Rivoluzione Francese. Il mezzo si è presentato infatti con 40 minuti di ritardo, secondo quanto riferisce un genitore a causa di un guasto. Non il primo, visto che il pullman ha una quindicina d’anni e probabilmente milioni di chilometri sulle spalle. Un elemento che fa sorgere qualche dubbio non solo sulla sua affidabilità, ma anche sulla sua sicurezza.

La vicenda

«Mio figlio era come tutte le mattina in attesa dell’autobus, quando mi ha telefonato dicendo che non era passato e che all’ufficio informazioni non sapevano dare una spiegazione» spiega il genitore. «Solo alle 7,40 – continua – gli studenti sono potuti salire, di fatto perdendo buona parte della prima ora di lezione». Come detto non è la prima volta che i ragazzi e gli altri utenti rimangono letteralmente a piedi, un fatto che scatena la rabbia dei genitori, tenuto conto anche del costo annuale che devono sostenere per l’abbonamento, quasi 500 euro. «È dall’inizio dell’anno scolastico che si susseguono i disservizi – continua l’uomo -. Già il secondo giorno di scuola il mezzo si era rotto, un’altra volta i ragazzi hanno rischiato di dover scendere nel bel mezzo di una galleria, un’altra l’autista è dovuto uscire a San Gemini Nord e percorrere la strada vecchia che passa per Acquasparta, perché non riusciva a proseguire sulla E45. In più anche il riscaldamento spesso non funziona. Non è possibile utilizzare un autobus così vecchio per una tratta del genere, mettendo a rischio i nostri figli e tutti gli altri che ci viaggiano. L’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche è già informato, spero intervenga presto. Serve urgentemente la sostituzione del mezzo con uno più nuovo»