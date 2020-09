Terni, torna la storica fiera di San Matteo – Foto

Normative di sicurezza pubblica con barriere anti intrusione, normative anti Covid (QUI TUTTI I DETTAGLI) e anche la pioggia: c’è una certa resilienza, da parte dei circa 140 operatori presenti, nel partecipare alla fiera di San Matteo – edizione 2020 – che domenica ha interessato ampia parte di via del Centenario, a Campitello. La speranza è che almeno il meteo evolva in positivo. In ogni caso, la lieve pioggia del primo mattino non ha impedito a diversi visitatori di perlustrare e acquistare. Soprattutto specialità gastronomiche. L’evento si terrà fino al tardo pomeriggio di domenica (ore 19).

TUTTE LE NORME ANTI-COVID DELlA FIERA DI SAN MATTEO