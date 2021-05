Terni, torna Matteo Salvini per la nuova sede della Lega

Matteo Salvini torna a Terni per inaugurare la nuova sede locale del partito. Il leader della Lega è atteso in città giovedì 6 maggio alle 11 nella sede Lega in Galleria del Corso n.7. Interverranno il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi e il referente provinciale Lega Terni, Nico Nunzi. «Nel corso della conferenza stampa – si legge in una nota della Lega – verranno rese note una serie di iniziative che la Lega ha organizzato per essere presente sul territorio e sempre più vicina ai cittadini soprattutto in un momento difficile come questo caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica, ma anche dalla voglia di ripartire in sicurezza e tornare a vivere».

