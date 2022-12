Terni: Tescino in piena e persone isolate – Video

Condividi questo articolo su

















Era già successo in passato e ora, con una giornata record per la pioggia a Terni, il problema si è ripresentato. La piena del torrente Tescino – siamo nella zona di Collelicino in linea di massima, poco dopo la frazione di San Carlo – ha isolato diverse persone residenti a Castelluccio nella mattinata di sabato: c’è chi doveva rientrare a casa ed è rimasto bloccato, altri sarebbero dovuti andare a lavorare ed invece niente da fare. Allertati i vigili del fuoco. La zona è raggiungibile solo da un’unica strada.

IL PRECEDENTE DEL 2015: TUTTI ISOLATI

Nel pomeriggio di sabato i vigili del fuoco di Spoleto, dopo essere intervenuti a Strettura, Casal di Mezzo e Molinaccio, hanno operato nella zona sud di Spoleto per la disostruzione di un passaggio nel torrente Tessino, in particolare un attraversamento carrabile utilizzato dai residenti per raggiungere le rispettive abitazioni. Sul posto si è portato anche il nucleo Gos (Gruppo operativo apeciale) ‘movimento terra’ del comando di Perugia.