Terni, zone mobilità sostenibile: progetto alla Sisplan di Monza

di S.F.

Ribasso dell’8% e affidamento diretto da poco più di 37 mila euro per la realizzazione di un masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile nel territorio comunale di Terni. Via libera alla Sisplan srl (la direzione tecnica è a Monza) per il lavoro – legato al Pums 2019 – di progettazione con rappresentazione delle infrastrutture da realizzare a servizio della viabilità: l’atto è stato firmato dalla dirigente Gioconda Sassi.

IL CAPITOLATO D’APPALTO

La progettazione

La Sisplan ha avuto la meglio dopo l’invito da parte dell’amministrazione di cinque operatori economici dopo la manifestazione d’interesse lanciata in estate: oltre alla società brianzola hanno provato a prendersi il lavoro la Tta Trasporti Territorio Ambiente, lo studio Ferretti, Ea Group e la Transport Engineering Consulting, con richiesta di preventivo da parte del Comune. La progettazione riguarda anche il potenziamento o la modifica della rete assicurando «la continuità della rete dei percorsi pedonali, la messa in sicurezza delle intersezioni, l’eliminazione sistematica delle barriere architettoniche, la protezione e il giusto dimensionamento delle aree di affollamento delle persone». Mirino anche sulla rete ciclabile e la sicurezza.



Tempistiche. I materiali

Il lavoro dovrà essere concluso entro e non oltre novanta giorni dalla data di avvio. Prevista anche l’elaborazione tecnico-grafica contenente «le linee guida per la realizzazione di infrastrutture delle zone ad alta mobilità sostenibile ed uso dei materiali scegliendo una linea stilistica nel design degli elementi di arredo, che tenga conto delle caratteristiche architettoniche delle varie zone e del più generale contesto urbano con manufatti e materiali di buone prestazioni tecniche ed efficienza in termini di costi di manutenzione». Ad occuparsi in primis della storia è il Rup Walter Giammari.