Curioso ‘incidente’ nella prima serata di venerdì in via Alfonsine a Terni, sul cavalcavia di Cospea. Un trattore con rimorchio, complice forse lo scivolamento dei materiali in salita e, probabilmente, un non perfetto ancoraggio, ha perso perso parte del proprio carico rappresentato da pali di quelli forati che si utilizzano nei vigneti. L’accaduto ha creato qualche disagio alla viabilità, gestito dalle forze dell’ordine.

