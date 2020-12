Terni: «Tre ore per segnalare il blackout»

La protesta giunge da Terni ed è legata ai disagi vissuti lunedì un po’ su tutto il territorio, causati dal maltempo che ha creato problemi a partire dalla caduta di rami, alberi e da alcune interruzioni più o meno prolungate della corrente elettrica. «Mia zia ha 91 anni, vive da sola nella zona di Campomicciolo – racconta un lettore di umbriaOn – e lunedì è saltata la corrente. Per far presente il problema ad Asm, ci sono volute tre ore: nessuno che rispondesse al telefono. Certo, capisco che è stata una giornata particolare e piena di interventi, ma credo che certe situazioni di emergenza vadano in qualche modo previste, con contromisure adeguate». Disagi analoghi hanno riguardato anche San Gemini con un’interruzione di alcune ore dell’energia elettrica che ha riguardato un’ampia zona del territorio comunale. Episodi legati alle condizioni complicate dal punto di vista meteorologico: l’impegno di chi sta sul campo per risolvere i problemi non è in discussione, al pari dei disagi dei cittadini.

