Terni: troppi reati e pregiudicati. Bar ‘sospeso’ per 15 giorni

Licenza sospesa per 15 giorni per un bar situato nei pressi del centro di Terni. La decisione è stata assunta dal questore Bruno Failla su segnalazione della Legione carabinieri Umbra – Compagnia di Terni, perchè – riporta una nota – «il locale in questione è ritrovo abituale di persone pluripregiudicate e oggetto, anche negli ultimi mesi, di episodi delittuosi». La questura di Terni spiega che nella segnalazione «sono state richiamate tre occasioni in cui è stato richiesto l’intervento dell’Arma, sempre in piena notte e sempre a causa di abuso di alcol o di altre sostanze. A giugno, quando in piena notte un cliente ha aggredito un altro avventore del locale; ad agosto, per un individuo in evidente stato di alterazione psico-fisica e ad ottobre, quando durante una festa di compleanno, un cittadino di origini albanesi ha colpito con un coltello un altro straniero per poi fuggire». Vari anche gli interventi delle altre forze dell’ordine sempre nello stesso locale nel corso degli anni, «per episodi delittuosi accaduti sia all’interno che all’esterno della struttura, unica nel suo genere in quella zona, e perciò facilmente identificabile come luogo di aggregazione, anche da parte dei residenti e dei passanti che hanno segnalato negli anni la presenza di individui pericolosi per la loro incolumità». Sempre la polizia di Stato spiega che «già due volte, nel maggio 2020 e nel marzo 2021, il questore di Terni ha applicato l’articolo 100 del Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza), con la sospensione dell’attività di somministrazione per 30 giorni ogni volta, per i fatti di natura penale accertati nel locale (tra cui il ritrovamento di un 18 involucri di cocaina nascosti in un borsone sotto il bancone del bar). Inoltre, analoga sospensione è stata emessa nell’agosto 2021 dalla prefettura di Terni». Secondo la questura «i recenti episodi hanno confermato la presenza, sia all’interno che all’esterno del bar, di clienti pluripregiudicati e dell’impossibilità dell’esercente di effettuare un’efficace attività di controllo e di vigilanza, al fine di porre un freno ai comportamenti indecorosi e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica da parte della propria clientela. La misura, notificata giovedì mattina dagli operatori della Divisone amministrativa e sociale della polizia di Stato ternana, ed avente effetto immediato, risponde – conclude la nota – alla ratio di produrre un effetto dissuasivo su soggetti pericolosi, privati in questo modo di un luogo abituale di aggregazione e allo stesso tempo resi consapevoli che la loro presenza in quel luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità».

