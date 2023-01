Terni, Umbria Film Commission: «Questo territorio è importante»

‘Il primo giorno della mia vita’. È il film a firma Paolo Genovese – presidente UFC – che mercoledì sera è stato proiettato in anteprima al Politeama di Terni: un occasione utile anche per fare il bilancio del primo anno di attività di Umbria Film Commission. «Ho scelto di farlo in Umbria perché sono legato al territorio, anche per il mio ruolo di presidente di UFC. Questa regione è ideale per girare produzioni cinematografiche e il nostro compito come Commission è quello di creare tutte le condizioni ideali per renderci attrattivi», il commento del regista nel presentare l’evento.

L’Umbria, il cinema ed il futuro

Per UFC presenti il direttore Alberto Pasquale, Nicola Innocenti e Daniele Corvi, entrambi membri del CdA di Umbria Film Commission: «Non stanno arrivando – ha sottolineato il primo – solo produzioni cinematografiche, ma anche alcune importanti produzioni televisive». «Mi piace – le parole di Innocenti – la sinergia che si è costituita all’interno di questa Commission. Io che lavoro nel settore e sono un tecnico, so benissimo che chi viene a girare in Umbria cerca personale di supporto e su questo fronte stiamo operando in maniera attiva realizzando corsi di formazione mirati. Tra le altre attività che abbiamo in programma per il 2023 c’è anche la mappatura della regione, con formazione di location manager, fondamentale per trovare location appetibili per le produzioni». Corvi ha invece puntualizzato che UFC «già lavora in collaborazione con tutte le realtà del settore presenti nel territorio. L’Umbria deve essere vista come terra di attrazione ma anche di formazione per creazione di posti di lavoro. Tra i nostri obiettivi ci sono anche quelli di costituire un fondo per sostenere i giovani registi e la rete dei Festival presenti nel territorio. Il nostro presidente, Paolo Genovese, vuole consolidare il rapporto tra la gente ed il mondo del cinema e questa anteprima di Terni ne è già un esempio ed infatti è aperta al pubblico».

La Regione

L’anteprima – il messaggio lanciato dalla Regione – corona «l’impegno che negli ultimi anni ha visto la Regione Umbria, anche attraverso Umbria Film Commission di cui Genovese è presidente, farsi promotrice di azioni finalizzate a rilanciare la presenza del cinema nella nostra regione». A palazzo Spada per la conferenza la presidente Donatella Tesei e l’assessore alla cultura Paola Agabiti: «UFC – il commento della prima – può dare un contributo straordinario in primis dal punto di vista culturale. Abbiamo lavorato per un programma che vede una serie di azioni importanti per far conoscere l’Umbria nella sua totalità, rappresentata in tutte le sue bellezze e di tutti i territori. Ciò ha permesso di fare conoscere la regione fuori dai confini nazionali. Non ci fermiamo qui, ma continuiamo a investire in questa direzione». La Agabiti ha ringraziato Genovese «per aver accettato a suo tempo la presidenza della fondazione Umbria Film Commission e per l’impegno da lui profuso in questa sua veste; la fondazione, attraverso la sua attività, rappresenta anche un volano di promozione turistica e una grande opportunità per dar vita a nuove professionalità nel mondo del cinema, con evidenti ricadute occupazionali per tutta l’Umbria. Oggi l’Umbria Film Commission è una realtà consolidata che, a due anni dalla sua nascita, ha attratto e ha fornito assistenza a decine di produzioni audiovisive nazionali e internazionali, ha formato maestranze e professionalità umbre nell’ambito cinematografico e ha dato vita al lancio dell’Umbria Cinema Festival, che tanto successo ha riscosso nelle due edizioni a Todi nel 2021 e nel 2022. Come amministrazione regionale sosteniamo convintamente l’industria cinematografica come volano di scoperta, di sviluppo e di conoscenza per tutta la nostra regione e in questi anni abbiamo intensificato gli sforzi affinché il territorio dell’Umbria diventi terra d’elezione e set naturale per film e fiction televisive. Lo dimostrano i dati che registrano un rilancio del turismo in Umbria e una crescita dell’attrattività mai vista per la nostra regione, che si colloca tra le mete più gettonate da turisti e appassionati nazionali ed internazionali. In questi due anni difficili della pandemia abbiamo lavorato per dare all’Umbria la sua centralità attraverso un lavoro corale». Sponda Comune presenti il sindaco Leonardo Latini, l’assessore Maurizio Cecconelli ed il consigliere di Terni Civica Michele Rossi: «L’attività messa in piedi da Umbria Film Commission dimostra quanto sia grande l’attenzione allo sviluppo dei territori proprio grazie al cinema», il pensiero del primo cittadino.

UFC, l’attività

L’obiettivo – il focus – è quello di «di attrarre sempre di più produzioni audiovisive nazionali e internazionali, formare maestranze e professionisti umbri per il settore, coordinare ed organizzare festival e rassegne cinetelevisive.) Per il 2023, tra le iniziative organizzate direttamente dalla Commission, è stata confermata la terza edizione dell’‘Umbria Cinema Festival’ di Todi (che ha già ospitato Enrico Brignano, Christian De Sica, Marco Giallini, Mogol, Giorgio Panariello, Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini, Giovanna Ralli e Ricky Tognazzi) e la seconda del ‘Film Business Think Tank’, incontro fra i più importanti produttori italiani e un gruppo selezionato di giornalisti economici, un appuntamento annuale destinato a fare il punto sulla situazione economico-finanziaria del settore audiovisivo in un contesto in continua evoluzione. In questo periodo, inoltre, UFC sta supportando la Regione Umbria nella gestione dell’Umbria Film Fund (UFF) attraverso il quale per mezzo di un bando vengono erogati contributi destinati alle imprese audiovisive nazionali ed internazionali che scelgono l’Umbria per l’ambientazione delle opere da esse prodotte. L’edizione UFF 2021 ha finanziato, fra gli altri, il film ‘Dante’ di Pupi Avati e ‘La caccia’ di Marco Bocci, mentre l’edizione UFF 2022 sta completando la fase istruttoria delle numerose richieste di contributo ricevute. Per l’area formazione UFC nel 2022 ha ideato e realizzato presso il Centro Multimediale di Terni dei corsi intensivi per macchinisti ed elettricisti e ha sostenuto i progetti ‘Spectacular Umbria’ e ‘Scosse’, implementati attraverso il Bando ‘Techné’ della Regione. Altre iniziative formative sono allo studio, da realizzare direttamente o attraverso la concessione di patrocini, fra i quali si segnala il progetto Officina Cinematografica di Città della Pieve, costituito da diverse masterclass (montaggio, recitazione, doppiaggio, fotografia, musiche da film) organizzate dall’Associazione Théatron coinvolgendo i migliori professionisti del settore. Inoltre, ha stipulato convenzioni con l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, l’Università per Stranieri di Perugia e con l’Ipsia Sandro Pertini di Terni».