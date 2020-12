Terni, un altro cinghiale investito e ucciso in via Divi

Non si ferma la lunga scìa di incidenti stradali legati alla presenza di cinghiali in via Proietti Divi, a Terni, nelle aiuole e negli spazi verdi limitrofi la strada, di giorno così come di sera. L’ultimo è avvenuto nella prima serata di mercoledì ed ha visto una Mercedes Clk 200, condotta da un uomo, investire un grosso ungulato, uccidendolo sul colpo. Il conducente è rimasto illeso mentre l’autovettura ha riportato dei danni alla parte anteriore. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. L’incidente è avvenuto a poche decine di metri dal punto in cui lo scorso 30 novembre si era verificato un altro identico. Il problema-cinghiali non riguarda comunque la zona posta sul lato opposto della stazione ferroviaria, visto che lo scorso 5 dicembre, fra via Malnati e viale Trieste, un altro animale selvatico aveva creato il panico, prendendo a testate il cancello di una casa e poi fuggendo in mezzo al traffico, fino a sparire fra la vegetazione.

