Terni, cinghiale ‘assale’ casa e semina il panico

Prima se l’è presa con il cancello di ingresso di un’abitazione di via Malnati, prendendolo a testate, poi è fuggito in direzione viale Trieste/viale VIII Marzo, tanto che un cittadino lo ha pure filmato mentre attraversa la rotatoria, fra le auto in transito. Protagonista della scorribanda, un cinghiale che nel tardo pomeriggio di sabato ha seminato il panico nella zona citata. Del caso, a seguito della segnalazione da parte della famiglia ‘assalita’, se ne sono occupati i carabinieri ma l’animale, si apprende, sarebbe stato più ‘lesto’ di loro nello sparire fra la vegetazione della zona di viale Trieste, evitando il peggio. Lo scorso 30 novembre un altro cinghiale era stato investito e ucciso da un’auto in via Proietti Divi, sempre a Terni, zona nota per la presenza di ungulati, spesso in branco sulle aiuole spartitraffico. Una questione, quella dei cinghiali, che crea spesso problemi e di cui si è interessata anche la prefettura. Cacciarli in contesti urbani non si può e chi dovrebbe – in primis la Regione – catturarli per spostarli in ambienti più consoni per le loro caratteristiche, al momento è con le mani in mano.

