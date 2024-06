Terni: un anno di Arma. «Contro la droga serve una risposta sociale»

In occasione del 210° anniversario di fondazione dell’Arma dei carabinieri – mercoledì alle 10.30 in piazza Tacito le celebrazioni ufficiali -, il comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa, ha tracciato un bilancio delle attività condotte nell’ultimo anno, sempre nel segno «della vicinanza alla popolazione, della massima collaborazione con i cittadini e le istituzioni e anche di una formazione costante dei nostri militari che è una delle chiavi di volta per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo».

Diversi i fronti ‘caldi’ che hanno visto impegnati i carabinieri che, attraverso i reparti ed i trenta comandi stazione dislocati sul territorio, si occupano di oltre il 70% dei reati commessi e denunciati in provincia di Terni. A significare questa mole di lavoro ci sono i numeri del ‘quotidiano’: oltre 12 mila segnalazioni al numero di emergenza 112, circa 8 mila interventi effettuati, 16.366 servizi di controllo con l’impiego di 39.274 militari. Per un totale di 67.623 controlli e, quindi, 166 arresti e 1.141 persone denunciate.

Ma gli aspetti repressivi, partendo dal fronte-droga, sono «solo l’ultimo stadio di un problema che è sociale – ha detto il colonnello De Rosa -. Il tossicodipendente è una persona malata e la risposta, oltre che sanitaria, è soprattutto sociale. Servono politiche adeguate e percorsi di recupero, il nostro è solo l’ultimo passaggio di una catena che deve funzionare nel suo insieme». In materia di stupefacenti sono stati 36 gli arresti eseguiti dall’Arma in provincia di Terni nell’ultimo anno, oltre a 87 denunce, 189 persone – «di ogni età e ceto sociale» – segnalate come assuntrici e poi i sequestri: circa 5 chilogrammi di cocaina, 5,6 di hashish, oltre un chilo di marijuana e altre sostanze come la ‘cocaina rossa’, trovata per la prima volta in Umbria.

I ‘codici rossi’ – violenze di genere e non solo – hanno fatto registrare un incremento, «segno di una maggiore attenzione ad una problematica affatto nuova, ma anche di una maggiore fiducia nei soggetti istituzionali deputati alla tutela delle vittime di tali reati». In questo senso anche la collaborazione fra comando provinciale dell’Arma e Soroptimist, che negli scorsi anni ha portato alla creazione della ‘Stanza per sé’ dove poter trovare un ambiente accogliente per delineare la propria situazione, è destinata a proseguire e ad ampliarsi. Sul fronte dei reati predatori – come furti, scippi, rapine, estorsioni, truffe agli anziani – sono stati 9 gli arresti per furto, 109 le denunce e 10 le persone deferite per rapina.

In questo contesto si innesta l’opera divulgativa e di formazione «che ci consente di raggiungere gli anziani in varie parti del territorio (oltre 1.500 nell’ultimo anno, ndR) per diffondere quegli elementi di conoscenza spesso decisivi per non cadere nei tranelli». Formazione che riguarda anche i giovani (»e la loro collaborazione è spesso fondamentale per portare alla luce i reati») e le scuole: oltre 2.250 studenti hanno partecipato agli incontri incentrati sulla cultura della legalità e circa 300 hanno visitato i reparti dell’Arma dislocati in provincia.

L’impegno dei carabinieri, grazie anche alle strutture operative a livello regionale e nazionale, riguarda però anche ambiti molto diversi. La tutela del patrimonio culturale, con le ultime operazioni che hanno consentito di recuperare una preziosa pala d’altare ad Arrone e un manoscritto del ‘500 a Giove. La salute con i militari del Nas che nell’ultimo anno nel ternano hanno denunciato 27 persone e sequestrato beni per 833 mila euro. Il lavoro con il Nucleo dedicato con 14 denunce, 33 sospensioni di attività e sanzioni per oltre 160 mila euro. E poi i carabinieri forestali: il Gruppo di Terni ha denunciato 66 persone, elevato sanzioni per oltre 190 mila euro, effettuato 11 sequestri penali e sanzionato 586 cittdini con ben 17 mila controlli eseguiti.