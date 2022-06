Terni, un anno fa la scomparsa di Iris Cinti: «Resti un esempio»

Fu la fondatrice del primo negozio di ottica della città, prima in piazza Europa e poi in via Mancini. Ed è scomparsa un anno fa: era il 30 giugno 2021 quando Iris Cinti venne a mancare e le figlie – Cristina e Simonetta – condividono con i lettori di umbriaOn un ricordo in sua memoria: «Ha fatto tanto per la sua città Terni, per l’imprenditoria locale. Una vera istituzione, una delle prime donne insieme a mia nonna che dopo la guerra riuscirono a far rinascere economicamente la città. Per non dimenticare. Per ricordare sempre, per ringraziare, per far sì che resti sempre un esempio per tutti. Per chi l’ha conosciuta».

Condividi questo articolo su