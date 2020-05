Terni: «Un fondo per sostenere chi non riesce a pagare gli affitti»

Il capogruppo di Terni Civica in consiglio comunale, Michele Rossi, ha presentato un atto di indirizzo che chiede a sindaco e giunta di attivarsi nei confronti della Regione Umbria affinché venga istituito «un fondo straordinario per il sostegno alla locazione 2020».

Uno strumento dovrebbe essere un aiuto economico destinato prioritariamente alle famiglie «che per motivi indipendenti dalla loro volontà e per colpa del lockdown, non riescono a pagare il canone di affitto della casa. Se sarà possibile, includendo nelle stesso fondo o istituendone un altro destinato alle imprese regionali che non riescono a pagare, il canone dei locali dove svolgono la propria attività imprenditoriale».

«Le famiglie più fragili sono in grave difficoltà»

Michele Rossi evidenzia la necessità che l’amministrazione comunale si faccia promotrice con la giunta regionale «perché si impegni ad attivare misure di sostegno urgenti e straordinarie a favore dei comuni, in considerazione della grave crisi economica e sociale che si configura soprattutto per le famiglie più deboli ed esposte al pericolo di non poter garantire la propria sussistenza (per spese quali utenze, mutui, beni di prima necessità, ecc). In particolare per chi ad oggi, a seguito dell’emergenza sanitaria, è in difficoltà nel pagamento del canone di affitto della casa. Molteplici – scrive il capogruppo di Terni Civica – sono le difficoltà economiche delle famiglie più fragili che in questi mesi dovranno comunque far fronte alle spese fisse mensili, per questo risulta importante intraprendere nuove azioni per rispondere alle tante esigenze anche attraverso dei bonus utenze, bonus per le rette del mutuo e un ampliamento del fondo inerente al bonus alimentare».

Risorse a cui è difficile accedere

In merito ai fondi regionali già attiviti sul fronte della locazione, Rossi rileva che a quello destinato al sostegno degli inquilini vittime di morosità incolpevole «si può accedere solo nella situazione di sfratto per morosità convalidato e quindi per questo risulta a oggi poco utilizzato», mentre per il fondo per il sostegno alla locazione previsto dall’articolo 11 della legge 431 del 1998, «l’ultimo bando risale al 2016». Inoltre il consigliere richiede che qualora a conclusione della procedura dell’avviso per la gestione delle risorse governative destinate all’emergenza alimentare per Covid -19 (buoni spesa) si ravveda la necessità di dover soddisfare le richieste che rimarranno inevase per indisponibilità economica, «si richieda alla Regione Umbria il trasferimento all’ente comunale delle risorse economiche utili a questa finalità».