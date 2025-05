Un incontro di calcio per sensibilizzare sulle problematiche riguardanti l’ictus. Si è svolto sabato pomeriggio al ‘Sabotino’, a Terni, e ha coinvolto le squadre della Nazionale italiana dottori ed i Draghi rossoverdi con patrocinio di Regione, Comune, Ternana e Lions. L’evento è stato organizzato dall’Asd Leoni Calcio e vede come partner Sno Italia (scienze neurologiche ospedaliere) e Alice Italia, vale a dire l’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale. In rappresentanza delle istituzioni c’erano il vicesindaco Riccardo Corridore, l’assessore allo sport Marco Schenardi e il consigliere regionale Francesco Filipponi. Nel prepartita protagonisti i bimbi di alcune squadre del territorio.

