Terni, un super Foconi trionfa in Corea del Sud: Cheung Ka Long al tappeto

Una domenica di alta qualità per Alessio Foconi in Asia. Il fiorettista ternano del Circolo Scherma Terni ha conquistato il podio nel Grand Prix di Busan, in Corea del Sud. E in grande stile: per lui c’è il trionfo individuale al cospetto del campione olimpico a Tokyo 2020, Cheung Ka Long. Festa anche per il maestro Filippo Romagnoli.

Foconi in splendida forma



Nella notte italiana il campione del Circolo Scherma Terni ha iniziato il suo percorso eliminando agevolmente l’ucraino Yunes Klod per 15-4. Dopodiché sono caduti sotto le stoccate del ternano il giapponese Yuto Ueno (15-11), il connazionale Edoardo Luperi (15-6), il polacco Andrzej Rządkowski (15-11) ed il francese Maxime Pauty in semifinale, travolto con netto 15-4. L’atto conclusivo è contro il 25enne di Hong Kong: bella sfida e trionfo Foconi per 15-13. C’è dunque il ritorno alla vittoria in una tappa di coppa del mondo a quasi un anno di distanza dalla gara di Plovdiv.