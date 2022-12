Terni, un libro dedicato al marito 90enne: la storia dei Claudiani tra aneddoti e ricordi

Un ‘regalo’ particolare e studiato a lungo per un evento rilevante, i 90 anni del coniuge festeggiati lo scorso 18 dicembre. A Terni c’è chi ha deciso di scrivere una breve biografia – con tanto di foto e aneddoti a mo’ di saga familiare – riguardante l’uomo che lo ha accompagnato nell’avventura di vita nel corso dei decenni, il marito, ex maresciallo dei carabinieri in pensione: si tratta della signora Antonia Mattei Claudiani, 83 anni, l’ideatrice di un piccolo libro dedicato al signor Avelio Claudiani. È intitolato Gens Claudia: «I Claudiani dei nostri giorni sono una grande famiglia. Basti pensare che papà Nazzareno aveva dieci fratelli e una infinità di cugini; spesso organizzavano degli eventi per ritrovarsi tutti insieme, in special modo quando don Mario o don Enzo erano di passaggio ad Amelia», l’introduzione del volume da oltre 70 pagine dove vengono raccontate le vicende familiari. Per loro è in arrivo un altro traguardo di rilievo, il 60° anniversario del matrimonio.

