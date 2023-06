Terni, una ricerca su Aurelio De Felice per la sua laurea: Camilla coinvolge la città

di Francesca Torricelli

In vista della laurea magistrale in arti visive all’Università di Bologna, una 24enne ternana, Camilla Pennoni, ha voluto dedicare una ricerca ad uno dei più grandi artisti ternani: Aurelio De Felice. Per completare la ricerca Camilla ha pensato di realizzare un questionario online anonimo rivolto a tutti, cittadini ternani e non, con l’obiettivo di mettere a fuoco alcuni punti chiave dedicati all’artista. In un’intervista ce ne ha parlato.

IL LINK AL QUESTIONARIO

«L’arte nella città in cui sono nata»

«Per poter chiudere il ciclo del corso universitario ho scelto di concentrarmi nel campo della mediazione museale – racconta – ripercorrendo la storia dell’arte all’interno della città in cui sono nata e cresciuta, Terni. Ho voluto dedicare questa mia ricerca ad uno dei più grandi artisti ternani, Aurelio De Felice, che ha lasciato alla città una grande quantità di opere, proprie e di altri artisti anche di livello internazionale. La donazione dell’artista e della sua famiglia ha consentito l’inaugurazione di un museo centrale per la città, ovviamente a lui dedicato, il Museo di arte moderna e contemporanea ‘Aurelio De Felice’ di Terni, inserito nel complesso del Caos. Lo scopo della mia ricerca è quello di ripercorrere la storia dell’artista fino ad arrivare ad oggi, analizzando così la sua collezione esposta all’interno del museo, le conferenze, le mostre e gli eventi culturali a lui dedicati, i luoghi concepiti dall’artista come il Parco De Felice a Torreorsina, indagando soprattutto l’apprezzamento da parte del visitatore e più in generale del cittadino ternano in riferimento alla figura di Aurelio e della sua arte».

Un questionario per tutti

Per completare la ricerca Camilla ha pensato di «realizzare un questionario online anonimo rivolto a tutti, cittadini ternani e non, con l’obiettivo di mettere a fuoco alcuni punti chiave dedicati all’artista: la consapevolezza, la conoscenza, la divulgazione e l’apprezzamento della sua arte. Attraverso il questionario potrò avvicinarmi ai cittadini, per capire che tipo di concezione hanno dell’arte inerente alla propria città, cosa propongono per poter accrescere ancora di più la sua divulgazione, quali sono gli aspetti da risollevare e quelli invece da continuare a sviluppare così come già si sta facendo. Vorrei ringraziare tutte le persone che spenderanno cinque minuti del proprio tempo per compilare questo form, sarà un piccolo gesto a favore della cultura e dell’arte, che secondo me dovrebbero sempre essere ricordarti come punti di forza e di libertà per tutti».

Camilla Pennoni

Camilla Pennoni ha 24 anni ed è nata a Terni, città dove vive anche attualmente. Nel 2018, dopo essersi diplomata nella sezione di arti figurative del liceo artistico Metelli ha scelto di intraprendere il percorso universitario iscrivendosi al corso di laurea triennale in progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello spettacolo all’Università di Firenze. Nel 2021 si è laureata ed ha voluto proseguire gli studi inerenti alla cultura e in particolare all’arte, così si è iscritta al corso di laurea magistrale in arti visive all’Università di Bologna.