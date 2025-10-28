di Maria Luce Schillaci

Un nuovo locale per festeggiare, da 0 a 99 anni, solo per ragazze. Nasce a Terni una nuova iniziativa tutta in ‘rosa’: si chiamerà BB KITTY by doposcuola. Il progetto è stato ideato da Emanuela De Cerchio e la mamma Elsa Zenoni per rendere vivace un settore importante come quello dell’educazione. Il via a partire da venerdì 31 ottobre, in via Fratini.

«BB KITTY – spiega Emanuela De Cerchio – nasce dall’esigenza di festeggiare in grande un pubblico solo femminile perché sono quelle più attente al dettaglio, al fascino di un fiocco o di un brillantino o Swarovski per essere sempre più affascinanti sin da piccole, festeggiare, ma anche in grande. Il 31 ottobre apriamo una nuova sala per le feste di 150 metri quadri, una nuova location tutta completamente rosa dedicata anche a Hello Kitty, ma non solo, che ci permetterà di ospitare ragazze, bambine e donne per i loro eventi speciali. Abbiamo già tante prenotazioni per il 2026. E poi – precisa – le novità catturano sempre le attenzioni e le belle novità sono vincenti».

Uno staff esperto e, dunque, occupazione: «Con il mio staff di animazione – afferma Emanuela – abbiamo raggiunto un apice di professionalità. Per questo siamo molto cercati nel territorio e non solo a Terni. Aprire una nuova location per noi in questo momento – conclude – è sintomo di coraggio, con la speranza che il futuro sia sempre migliore».