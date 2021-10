Terni, una vita di impegno e passione: ciao Maria Cristina

La notizia, in ragione di condizioni di salute molto gravi dopo il malore che l’aveva colpita nei giorni scorsi, era purtroppo attesa anche se tutti hanno sperato fino all’ultimo che potesse riprendersi. Maria Cristina Di Francesco è venuta a mancare venerdì, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove era ricoverata. Conosciuta da tanti in città, anche per la sua profonda passione politica – con profonde radici socialiste e poi vissuta con coerenza e spirito combattivo nelle file del Pd, in cui aveva ricoperto anche ruoli organizzativi -, Maria Cristina lascia un vuoto umano in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di apprezzarla. In tanti in queste ore si stanno stringendo attorno ai suoi cari – a cui anche la redazione e l’editore di umbriaOn esprimono condoglianze – per testimoniare vicinanza e affetto.

