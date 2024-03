Terni, Urbinati-Campomicciolo: «Buche e crepe, il Comune si muove?»

Via Urbinati e via Campomicciolo ‘entrano’ in consiglio comunale a Terni. Motivo? Un’interrogazione urgente a firma Valdimiro Orsini di Terni Masselli Sindaco. «Anche a causa di diversi interventi alle reti di distribuzione e dei servizi, presentano mumerose buche e avvallamenti della sede straale, tanto che i veicoli al fine di evitare pericoli per la sicurezza stradale costretti a vere e proprie gincane», si legge nel documento. Si tratta di arterie ad alta densità di traffico considerando la vicinanza dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’. Viene chiesto al sindaco Stefano Bandecchi se «è stato predisposto dall’amministrazione un programma di asfaltatura delle strade e delle vie più dissestate» e «se sia previsto l’intervento di rifacimento del manto in via Urbinati e via Campomicciolo».

