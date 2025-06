La Usl Umbria 2 perde una delle sue figure chiavi. Da oggi, martedì 17 giugno, il direttore dei distretti di Terni e Narni-Amelia Stefano Federici è in pensione.

«L’azienda – la nota – con la direzione strategica e con i tanti colleghi che hanno lavorato al suo fianco, rivolge un caro, affettuoso saluto al dottor Stefano Federici, ed esprime profonda gratitudine per il prezioso lavoro svolto e per i tanti risultati raggiunti sempre nell’interesse della collettività. Il contributo del dottor Federici è stato fondamentale per il raggiungimento di importanti traguardi nei servizi di cura e assistenza ai cittadini e per la crescita di un gruppo di professionisti, sanitari, tecnici e amministrativi, unito e con un forte senso di identità e di appartenenza che, forte dell’insegnamento ricevuto dal direttore in fatto di competenza, impegno quotidiano, umanità ed empatia, può proseguire, tassello dopo tassello, il lavoro di costruzione di un sistema sanitario al servizio dei cittadini, soprattutto quelli più esposti e fragili, equo, inclusivo, attento ai bisogni e alle necessità, che garantisca a tutti, indipendentemente dalle loro condizioni sociali, economiche o personali, pari accesso alle cure e alle risorse sanitarie».

«Poche parole – conclude la Usl pubblicando anche un video di Federici durante il lavoro nel periodo Covid – ma un riferimento costante, una presenza sicura e sempre affidabile insieme a tanto lavoro e dedizione, hanno accompagnato il suo lungo e importante percorso professionale che lascia una traccia profonda nella sanità Ternana e Regionale e un esempio umano e professionale per tanti colleghi».