Terni: va in giro vestito da samurai con tanto di bastone. Denunciato un 48enne di Arrone

Indossava pantaloni stile samurai e, infilato nella cintura, aveva un fodero con dentro un bastone di legno lungo circa un metro. Per questo gli agenti della Digos, che lo hanno incrociato in giro per Terni, incuriositi dalla scena hanno proceduto al controllo. L’uomo, un cittadino italiano di 48 anni residente ad Arrone, è stato trovato in possesso anche di un coltello richiudibile. Scontata la denuncia per il ‘samurai’, a cui è stata contestata l’ipotesi di reato di ‘possesso di oggetti atti ad offendere’. Nei suoi confronti il questore Bruno Failla ha disposto il foglio di via obbligatorio dal territorio comunale di Terni. Le armi sono state ovviamente poste sotto sequestro.

Condividi questo articolo su