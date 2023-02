Terni, Valerio Todini: «Esempio di onestà, amore e altruismo»

Condividi questo articolo su

















«Cittadino ternano che si è distinto per le sue capacità di studioso e scrittore evidenziate anche da riconoscimenti istituzionali, il cui impegno su tematiche politico – sociali è esempio per le giovani e future», queste le parole lette dal presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti, lunedì mattina, alla consegna ai genitori della civica benemerenza alla memoria di Valerio Todini. «Il giovane Valerio godeva di una stima e di un affetto straordinari da parte di tanti: lo testimonia questa sala consiliare gremita stamattina», ha detto il sindaco Leonardo Latini durante la cerimonia. «Era una persona riconosciuta per il suo valore nella nostra comunità. Il senso della civica benemerenza è proprio questo: consegnare a una comunità l’esempio di chi si è distinto all’interno di essa. Nel caso di Valerio credo che l’esempio sia soprattutto per i più giovani che in lui possono vedere quell’onestà, quella coerenza e quell’altruismo, valori citati anche nel libro su Pertini realizzato dallo stesso Valerio, ma anche qualcosa in più, ovvero un invito alla curiosità e alla cultura, di cui tanto abbiamo bisogno». Valerio Todini, scomparso nel 2020 ad appena ventinove anni, è stato uno studioso, uno scrittore e giornalista, autore del libro ‘Sandro Pertini, il presidente amato da tutti’.

LE FOTO