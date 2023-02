A Terni una domenica in musica con la rassegna corale ‘Sandro Castiglione’

Una serata all’insegna del bel canto quella di domenica 19 febbraio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rivo a Terni con la quarta rassegna corale ‘Sandro Castiglione’. La rassegna di canti sacri, spiritual e profani, è nata con lo scopo di condividere la passione del canto e anche un’opportunità di amicizia e scambio culturale con i componenti delle corali che ogni anno partecipano all’evento.

La rassegna

L’iniziativa è stata una festa della musica corale dai ritmi per nulla lenti che ha permesso al folto pubblico presente di ascoltare un repertorio variegato per forma, periodi storici e autori. Hanno aperto ‘le danze’ i ‘padroni di casa’ del coro polifonico ‘Sandro Castiglione’, che ha organizzato la manifestazione. La rassegna è poi proseguita con il coro polifonico ‘San Francesco d’Assisi di Terni’ diretto da Maria Cristina Luchetti che ha eseguito un repertorio classico di musica sacra e profana; a seguire l’ensemble vocale femminile ‘NotaSò’ di Perugia diretto da Marta Alunni Pini che ha eseguito un repertorio variegato, dalle lodi mariane di polifonia medievale, alla musica sacra e profana e per finire un brano spiritual song; a chiudere la ‘Polifonica Pievese’ di Città della Pieve diretta da Carlo Pedini che ha eseguito un repertorio classico, ma intenso e profondo con suoni e intrecci di voci.