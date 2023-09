Terni, Vallemicero: auto abbatte segnali stradali e un palo della luce in cemento

LE FOTO

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato in strada di Vallemicero – zona Gabelletta – a Terni. Il conducente di un Range Rover ne ha perso il controllo, finendo fuori strada e abbattendo due segnali stradali e un palo dell’energia elettrica in cemento, deputato anche all’illuminazione della via. Danneggiata anche la recinzione di un’abitazione privata. Nell’accaduto non risultano persone rimaste ferite. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana, i vigili del fuoco, gli operatori di Area Sicura per la messa in sicurezza e gli addetti di Terni Distribuzione Energia per l’analisi del danno e il ripristino del servizio.