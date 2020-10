Terni Valley: «C’è voglia di protagonismo»

«Gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi per la nostra associazione. A causa del Covid abbiamo dovuto mettere temporaneamente da parte le attività che avevamo programmato di svolgere in presenza, ma abbiamo proseguito nella strada intrapresa». Filippo Formichetti, vice presidente di Terni Valley, racconta cosa sta facendo l’associazione e annuncia le prossime iniziative.

Mettere in rete le forze della città

«Le iniziative dal vivo sono sempre state l’anima della nostra associazione – spiega – ma in questo difficile periodo abbiamo svolto comunque iniziative di confronto telematico sulla rigenerazione urbana, sulla storia e sul futuro della nostra città, che hanno visto la partecipazione di molti ternani. Abbiamo poi continuato a lavorare, ad incontrarci online, elaborando molte idee che finalmente realizzeremo a breve. Nelle prossime settimane sarà inoltre attivo il nuovo sito della nostra associazione, che conterrà vari contenuti e che permetterà a tutti di partecipare e contribuire alle nostre iniziative anche da lontano». L’idea con cui Terni Valley è nata «è sempre la stessa, mettere in rete tutte le forze della città, dovunque si trovino. Permettere ai tanti che lo vogliono di poter dire la loro e contribuire alla vita e alla rinascita della nostra comunità. Proprio per questo abbiamo raccontato durante il lockdown la storia di decine di ternani all’estero. Sono loro la prova che Terni ha tante risorse e tanti pronti ad occuparsi di lei. Solo mettendoci insieme potremo finalmente far voltare pagina alla nostra città e chiudere questi lunghi anni di declino. A fine ottobre torneremo a svolgere due iniziative di confronto anche dal vivo, che avranno ad oggetto gli spazi pubblici come luogo di contestazione e il confronto con altre associazioni del territorio su tematiche riguardanti l’area vasta ternana, su come creare sinergia fra comuni e come ripartire sfruttando anche i fondi europei da questo difficile momento».

I giovani protagonisti

Gli ultimi consigli direttivi che si sono svolti, racconta Formichetti, «hanno poi deciso importanti novità e gettato le basi per riprendere in mano i tanti progetti che avevamo in mente. In particolare abbiamo deciso di avviare fin da subito due forum tematici. Sono l’evoluzione e la continuazione naturale dei gruppi di lavoro e ci permetteranno di trattare in modo più specifico tematiche fondamentali per la città. Il primo forum avrà ad oggetto la scuola e le politiche giovani del nostro territorio e sarà moderato da Federica Burgo e Danilo Franceschini. Il secondo forum avrà ad oggetto la politica sanitaria, l’ospedale di Terni e la città della salute e sarà moderato da Cristiana Petrignani e Tommaso Giani. Questi due forum partiranno da subito. Chiunque voglia partecipare intanto potrà inviare una mail all’indirizzo ternivalley@gmail.com e i moderatori avvieranno immediatamente il confronto». Dal punto di vista di adesioni Terni Valley «sta crescendo e chiunque voglia unirsi può sempre farlo, inviando la sua disponibilità all’indirizzo ternivalley@gmail.com. L’appello che rivolgiamo ai giovani e ai ternani tutti è di continuare ad agitarsi, organizzarsi, studiare e pensare, per sognare e progettare insieme un futuro diverso e migliore. La nostra città può e deve tornare ad essere attrattiva per tutti, specialmente per i giovani, a loro va data la possibilità di poter coltivare qui il loro, il nostro, futuro. Terni deve tornare ad essere una città sulla quale investire, dove le persone della mia generazione devono poter finalmente essere protagoniste del presente, potendo poi guardare con speranza verso il futuro. Purtroppo – conclude – con amarezza notiamo che le cose non solo non sono cambiate negli ultimi anni e la classe dirigente politica continua a non essere all’altezza della città e delle sue aspettative ma tutti insieme possiamo cambiare marcia».