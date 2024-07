Terni: Vanda Falconi nuova comandante della Penitenziaria

Lunedì 1° luglio Vanda Falconi ha preso servizio come comandante di reparto della casa circondariale di Terni, un istituto divenuto sede d’incarico superiore. «Un incarico complesso in una realtà come il mondo carcere – afferma la neo comandante – che nel periodo attuale vive momenti di grave criticità. Lo dimostrano gli ultimi episodi di violenza, ben noti. Confido nell’impegno e nella professionalità del personale di polizia Penitenziaria in servizio, capace di dare il massimo proprio nei momenti più difficili. Grande è anche la professionalità e serietà dimostrate dagli operatori delle altre aree, trattamentale, sanitaria, contabile che andranno supportate». Il nuovo comandante ringrazia fin d’ora «tutto il personale dell’istituto ternano» e auspica «una fattiva collaborazione con le istituzioni cittadine» sulle orme tracciate dal suo predecessore, Fabio Gallo.

