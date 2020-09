Terni, vandali contro la scultura: a ‘quel paese’ fra il serio e il faceto

Condividi questo articolo su

















Vandali giovanissimi, che prima hanno staccato un orecchio al cavallo, poi un altro, infine hanno iniziato ad incidere l’opera. Insomma: non il massimo. Ma il fatto non è andato giù a chi quella scultura in legno – opera di Andrea Gandini – l’aveva fortemente voluta per donarla alla città e al parco della Passeggiata. Ovvero il presidente della coop Actl, Sandro Corsi, nell’ambito degli eventi per i 40 anni della cooperativa sociale, anche con l’obiettivo di ricordare le conquiste della legge 180. Insomma, alla fine Corsi, spazientito dai danni, ha realizzato un video fra il serio e il faceto, in cui ‘attacca’ i giovani vandali e, sul finale, li manda letteralmente – ma col sorriso – a quel paese. Con tanto di dito medio.