Terni: Vecchioni in concerto alla festa di Alternativa Popolare. Sgarbi fra gli ospiti

Inizia a definirsi il programma della prima festa di Alternativa Popolare, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre al parco della Passeggiata di Terni, già location del mercatino settimanale del mercoledì per volontà della giunta Bandecchi. La storica area verde, dopo gli anni in cui ha ospitato le feste del Pd e dei partiti ‘genitori’ (Ds, Pds, Pci), torna ad accogliere una festa politica che, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrà rappresntare un ‘incontro di idee’ con eventi in serie, sì politici ma anche di intrattenimento, sportivi, musicali, dedicati ai bambini e, ovviamente, spazi gastronomici. Guest star musicale della festa sarà il noto cantautore Roberto Vecchioni che, salvo sorprese, si esibirà nella serata di domenica 1° ottobre. Fra i politici, oltre agli esponenti di AP ad ogni livello, è atteso anche Vittorio Sgarbi, noto estimatore del sindaco Bandecchi, come ha più volte espresso pubblicamente. Il critico d’arte e politico è atteso nella mattinata di domenica 1° ottobre. Fra le curiosità, un evento di boxe – che ci sia anche un po’ di autoironia pensando alla figura del primo cittadino? – e una tombolata benefica con i fondi che verranno donati all’ospedale di Terni.

