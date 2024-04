Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel pomeriggio di mercoledì, caratterizzato da forti folate di vento su tutto il territorio, per un ramo caduto in via Martin Luther King. Nessun veicolo è rimasto coinvolto nell’accaduto ma il rischio è stato concreto. Il personale del 115 ha provveduto alla messa in sicurezza della pianta e quindi dell’arteria stradale, con la polizia Locale impegnata nella gestione della viabilità.

