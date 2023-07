Terni, verde e pulizia: «Solita storia. Taglio e poi rifiuti lasciati»

«Stessa situazione di sempre e così non va bene». La segnalazione riguarda il taglio/cura del verde a Terni – questo è il lato positivo – e, al contempo, ciò che viene lasciato al termine dell’operazione. Ed ecco l’aspetto negativo, tra l’altro già segnalato più volte in passato in altri contesti (esempio, la zona del Tulipano): in questo l’input arriva per il percorso ‘Monti’ lungo via Proietti Divi, non distante dalla passerella della stazione ferroviaria. Non è difficile capire il motivo della lamentela. D’altronde non è proprio il massimo poter ammirare il prato ben tagliato ed il materiale abbandonato sopra.

FEBBRAIO 2023, STESSA STORIA AL TULIPANO