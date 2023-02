«Benvenuti a Terni, vi sembra normale?»: degrado e inciviltà in zona Tulipano

«Vi sembra normale una situazione del genere sotto una struttura che sta provando a rinascere? Tutto ciò di fronte ad uno degli ‘ingressi’ della città». Peggio ancora se è un contesto già noto ed in questo stato da mesi: è un ternano a denunciare di nuovo il degrado e l’inciviltà a pochi passi dal complesso ‘Il Tulipano’, di fronte al negozio Jysk. In effetti lo spettacolo è indecoroso e tutt’altro che nascosto agli occhi dei cittadini di Terni. Siamo all’altezza della rotatoria Piazzale Marinai d’Italia e ciò che viene evidenziato è la quantità di rifiuti presenti. Nulla è cambiato per ora.

